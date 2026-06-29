Guide: Orange County Farmers Markets

Florida Farmers Market
Location: Rt. 94 & 17 A, Florida, NY
Hours: Tuesdays, 10 a.m.-4 p.m., through October
Goshen Farmers Market
Location: Orange County Government Center, 255 Main St., Goshen, NY
Hours: Fridays, 9 a.m.-3 p.m., until November 27
Middletown Farmers Market
Location: Erie Way Park, 1-31 Union St., Middletown, NY
Hours: Saturdays 8 a.m.-1 p.m., until October 18
Tuxedo Farmers Market
Location: 240 Route 17 at the Tuxedo Train Station, Tuxedo, NY
Hours: Saturdays, 9 a.m.-2 p.m., now through October
Village of Monroe Farmer’s Market
Location: Commuter Parking Lot off Mill Pond Pkwy in Monroe, NY
Hours: Sundays, 9 a.m.-1p.m., now through October
Warwick Indoor Farmers Market
Location: 115 Liberty Corners Rd., Pine Island, NY
Hours: Sundays, 10 a.m.-2p.m., year-round.
Warwick Valley Farmers Market
Location: Bank and South Streets in Warwick, NY
Hours: Sundays, 9 a.m.-2 p.m., until November 22
West Point/Town of Highlands Farmers Market
Location: 346 Main St., Highland Falls, NY. In the lot across from Sacred Heart Church.
Hours: Sundays, 9 a.m.-1 p.m., until November 1
Port Jervis Farmers Market
Location: Farmers Market Square at the corner of Hammond and Pike Streets in Port Jervis, NY
Hours: Saturdays, 10 a.m-1 p.m., through October