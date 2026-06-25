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Monroe-Woodbury High School Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 04:26
    Monroe-Woodbury High School Class of 2026

Sebastian Abrego

Angel Abreu

Miguel Adorno

Nicholas Agius

Janeiris Aguilar Brito

Brandon Aguilar

America Aguirre Hernandez

Chloe Ahorrio

Aiden Airo

Joshua Ajuech

Jenna Alifano

Nicholas Almeida

Enmanuel Almonte

Benicio Alonzo

Lance Altagracia

Jason Altman

Aylin Alvarado Sorto

Melvin Alvarado

Aracelis Alvelo

Natalie Amador

Jace Aponte

Christiane Armstrong

Lee Arroyo

Daniel Askenazy

Kalin Aubry-Shea

Romina Aviles

Aliana Ayala

Nataliya Baccas

Charlotte Bacsardi

Maximus Bacsardi

Dylan Baisley

Tyler Baisley

Max Bakashvili

Steven Baltierra Santiago

Luca Banek

Joshua Barbanel

Sammy Barreto Rubio

Amanda Barry

Lucas Beers

Ryan Behringer

Alana Bencosme

Steve Benitez

Damion Bennett

Nicholas Bennis

Lily Benza

Anna Berzina

Nelson Betancourt

Chloe Bevacqua

Natalie Bezdicek

Hiral Bhagudia

Rikayla Bingham

Jeffri Blazquez

Valery Bonilla Avila

Elijah Borges

Noah Brito

Gavin Brophy

Jolie Broussard

Aryanna Brown

Claudine Brown

Nicholas Bruno

Jacob Bujno

Brandon Burch

James Burts III

Aiden Butler

Sol Cabassa

Eliana Calone

Jillian Calub

Caroline Calvey

Antelmo Camargo

Valerie Campbell

Yvonnemae Campbell

Ella Cantelmo

Troy Capen

Eric Caraballo

Chloe Cardona

Emily Carlo

Chase Cassidy

Abner Castillo Munoz

Neptaly Castro

Gavin Catherwood

Bianka Cedeno Solano

Juan Celi Zambrano

Diego Centeno Quispe

Rihanna Chambers

Gwendolyn Chang

Lia Chapman

Purab Charka

Samantha Charleston

Anthony Chen

Ava Cherian

Ella Cherian

Nehan Chetiyaar

Harnoor Chilana

Gabriella Cielemecki

Jacob Ciriello

Emeline Clark

Nia Clay

Jillian Clayton

Kellie Cleary

London Collado

Brady Colligan

Angel Conde

Michael Conjura

Tristan Conklin

Olivia Cooper

Josiah Cordova

Yahel Cortes

Vincent Costello

Katharine Cox

Jake Cremona

Delia Crespo Martinez

Julie Crespo Reyes

Yaheli Cruz

Weston Cupak

Maximilian Cynar

Valerie Davelman

Julissa De los Santos

Emma De Mers

Giovanni DeGiglio

Arianna DeJesus

Isaiah DeJesus

Simon Del Rio

Savanna Dezio

Sienna Dezio

Dinesh Diaram

Keira Diaz Rivas

Hailey Diaz

Marvin Diaz

Gian DiFranza

Mason Diltz

Jayson DiMaggio

Maya Dixon

Adams Dominguez

Hansel Dominguez

Ryan Dove

Anna Dovgan

Tyler Downes

Luis Duarte Caceres

Jayson Echeverria Figueroa

Ifechukwu Egwuonwu

Ethan Einav

Sydney Elins

Ashly Escarcega

Dylan Escobar

Victoria Esposito

Sofia Estrella

Milad Etesami

Valencia Exantus

Vanessa Fairfax

Landon Fantasia

Abdallah Farooqui

Jessica Faul

Mario Fayez Aziz

Dorriann Fede

Sienna Feeley

Sarah Feliz

Ryan Fernandez

Giana Ferrara

Gianna Ferraro

Madison Fileen

Nicholas Filonow

Aleesia Fini

Robert Fischer

Amani Fish

Theo Fisher

Josue Flores Velasquez

Ariana Flores

Peter Flores

Dominick Formisano

Miah Laima Fortune

Jayden Foster

Averie Francis

Jevon Francis

Carson Fred

Benjamin Friedman

Jaime Alberto Fuentes Mazariegos

Aveline Gaines

Maria Galeas Henriquez

Daniel Galetovic

Brian Galvez

William Garcia Zuleta

Edwin Garcia

Bryan Gee

John Gennaro

Edainah Germain

Kenneth Giacomazza

Kayla Gibbons

Chelsea Gibbs

Yasleny Gil

Gehrig Gillette

Sean Gilligan

Donita Gjonbalaj

Danielle Gold

Payton Gold

Shane Golio

Daniela Gomez Alvarado

Wilmer Gomez Sanchez

Angel Gomez

Christian Gomez

Brandon Gonzalez

Guiller Gonzalez

Kimberly Gonzalez

Martha Gonzalez

Joshua Gorlin

Roland Graham

Dylan Guillermo

Julia Guinto

Gabriela Gutama Pillacela

Thomas Gutierrez

Brianna Guzman

Eduardo Guzman

Cameryn Haberlin

Lindsay Hairston

Joseph Han

John-Paul Hanna

Emily Hashim

Michael Hauser Jr

Emma Hayes

Denaysha Haynes

Timothy Headley

Shawn Helbig

Mikayla Hendrien

Kaleb Hendrix

Brian Henriquez

Jennifer Hernandez Vega

Angelina Hernandez

Isabella Hernandez

Mason Hernandez

Melvin Hernandez

Paulina Herrera

Amaya Hogans

Dillon Huang

Arianna Huerta

Makenzie Hughes

Brendan Hynes

Kimberly Ibanez Flores

Yasmin Ihdina

Mariah Incledon

Gianna Ingrassia

Joshua Irabor

Nicholas Ishak

Elijah Jackson

Jayden Jean-Louis

Julius Jeanty

Pravin Jegan

Amy Jimenez Velazquez

Cristal Jimenez

Sowa Joarder

Cassinique Johnson

Evelyn Johnston

Jewel Johnston

Kayah Joseph

Francesca Julmiste

Breanna Junious

Anastasiya Kadomtseva-Sobczak

Ronak Kakar

Hailey Kalmus

Ireland Kavanagh

Keira Kerr

Samantha Key

Samya Khan

Mary Louise Kimeng

Lila King

Marcin Kluz

Amir Knight

Riley Konior

Samantha Koranteng

Luca Kordzakhia

Martin Kovachev

Sofia Kurta

Ki Min Kwon

Gabriela Lai

Cristian Lainez Garcia

Neela Lamm

Tyler Landusky

Allison Lappetito

Kaitlyn Larkin

Josh Lee

Kanggun Lee

Tyler Lee

Brianna Leoce

Isabella Leon

Joshua Leon

Savannah Leon

Elizabeth Levine

Yamileth Lezama Tenorio

Ryan Liang

Jayden Llanos

Michael Llanos

Amy Loja

Sydney Loomis

Jayden Lopez

Roxanna Lopez-Galicia

Sairha Lormil

Darlnaelle Louis Charles

Jorge Luna Ruiz

Joshua Lundi

Isabella Lynch

Michael Angelo Madueno

Madison Magazino

Kylie Mahoney-Abrignani

Efthalia Maikisch

Angel Maldonado

Joseph Maldonado

Anya Malhotra

Bisma Malik

Ashley Mallay

Ousmane Mampassi

James Marin

Joey Marseille

Carlos Martinez Espinal

Daniella Martinez

Jennifer Martinez

Idania Martinez-Estrada

Diego Martinez-Valle

Olivia Masiello

Joseph Matise

Adriana Matos

Madelyn McCleary

Trayvon McGraw

Christie McNeill

Louis Meade

Leander Medina

Jaden Medrano

Daria Medvedeva

Ekaterina Medvedeva

Shenny Mejia Campos

Raymond Menicucci

Shaila Merino

Marcello Messina

Davit Mezvrishvili

Konstantine Mezvrishvili

Thomas Milem

Josiah Miles

Destinie Miller

Pharlens Millien

Stephen Mills

Janis Miola

Madison Mohammed

Anthony Molina Buonaiuto

Samuel Molina Mateus

Natalia Molina

Aidan Moment

Brooke Monahan

Paige Monahan

Charlie Morales

Reyanna Morales

Tyler Morales

Elena Motta

Brina Muller

Goravpreet Multani

Armando Munoz

Richard Munzelle

Casey Murray

Tyler Murray

Klodian Narkaj

Shayla Nava

Karen Negrete-Pareja

Gabriela Negrete-Zamudio

William Nicoll

Evan Nunez-Rozario

Logan Nygren

Emily O’Brien

Jaclyn O’Brien

Gaellyn O’Reilly

Jesse Ogbuehi

Abby Ohren

Patience Ojiaku

Jackson Oliva

Acire Olivo

Alyssa Orellana

Marco Ortega

Lucas Ortiz

Nicole Ottavio

Milani Pagan

Peter Palomino-Salas

Jack Pannell

Kristina Pantazopoulos

Vladimer Papuashvili

Kayla Patino

Lukas Patterson

Anya Paul

Samantha Pavia

Lisbeth Paz Castillo

Brianna Pedersen

Giuliana Pennolino

Sailyn Perez Coll

Melanie Perez

Anand Persaud

Brandon Pillion

Kyla Piper

Angela Pirraglia

Yuliena Pita Gonzalez

Angelina Plazza

Avelina Plazza

Evan Pollack

Adrianna Portilla

Sam Portney

Maxwell Post

Kayla Postolowski

Olivia Poweska

Evan Psihramis

Justin Puga

Elizabeth Qu

Brenna Quinn

Lea Quinn

Alexandra Raia

Abraham Rajput

Haleema Rajput

Christopher Ramirez

Esther Ramirez

Jason Ramirez

Marlon Ramirez

Gabriel Ramos

Isabella Ramos-De La Cruz

Matthew Raymond Lowe

Ammar Razak

Jamie Reich

Jordan Resty

Jonathan Rhone

Ava Rice

Danika Riley

Laura Rincon Vargas

America Rios Rosas

Diana Rivas

Nicole Rivera Laverde

Jacob Rivera

Julissa Rivera

Miranda Rivera

Logan Roche

Luis Rodas Paz

Rudy Rodriguez Fray

Joanna Rodriguez Leon

Ronaldo Rodriguez Perez

Aeris Rodriguez

Xitlaly Rodriguez

Yazlyne Rodriguez

Emily Rojas

Bryan Roldan Roldan

John Romero

Jesus Romero-Hernandez

Maximus Rosado

Adrian Rosario

Andrew Rosas Flores

Mendy Ross

Zachary Rowen-Delson

Emily Roy

Belanna Rubanovich

Laura Rubinstein

Javasio Ruiz Jr.

Alexandra Ruiz

Emilie Rukaj

Devon Ryan

Oskar Sacilowski

Dylan Sailer

Derfrey Saint-Preux

Kamal Salaudeen

Ali Salha

Jacob Lex Miguel Salimbangon

Alex Sanchez Sanchez

D’Lauren Sancho-Lopez

Jorge Sandoval

Ian Santiago

Ava Santopietro

Jelissa Santos

Jocelyn Sarabia Hernandez

Pierre Sawers

Alicia Scali

Gabriella Schaeffer

Steven Schmidt

Samantha Schubert

Daniel Schwarz

Nicholas Scotto

Skylar Shaw

Connor Sheehan

Lincoln Sierra

Sophia Signore

Jacqueline Sikoryak

Lucy Silber

Ianna Sim

Matthew Sim

Paige Sinatra

Indervir Singh

Riley Sisco

Nicole Skokos

Jaida Smatt

Daniel Solano

Sophia Solcany

Kenny Sorto Sanchez

Alexander Sosa

Jamilyn Spiers

Andrew Stoker

Tristan Stroud

Kevin Sullivan

Chelsea Surpris

Daniel Tamburi

Molly Tamweber

Luka Tatanashvili

Aaron Taveras

Jermaine Taylor

Brandon Terrero

Riley-Ann Teye-Mensah

Meera Tijo

Sean Tobin

Dorian Tomaras

Lorraine Toribio Rodriguez

Betsy Torres Fidel

Amado Torres

Anthony Torres

Daniel Torres

Jaylene Torres

Tyler Torres

Anthony Toxqui Lopez

Melany Tracey

Rachel Uchea

Sheikh Uddin

Udosinachi Ugwuekeh

Anthony Valle

Lucca Vanderhorst

Claire Varcadipane

Evangeline Vargas

Emma Vasquez

Jorge Vazquez Jr.

Matthew Vazquez-Garita

Edwin Verdejo Hernandez

Angela Vicuna

Brittanny Villacis Munoz

Matthew Villanueva

Maximos Villanueva

Daniel Villaprado

Mia Waldner

Kevin Watson

Clifford Weeks III

Max Weeks

Ariyana West

Sean White

Katelyn Whitmore

Jolie Williams

Riyah Williams

Sean Williams

Ayanna Wilson

Sylvia Witkowski

Veronica Wolnicki

Lily Wolownik

Justice Worthington

Kane Xelhuantzi Damian

Adam Yastion

Rachel Yoon

Mikail Zaki

Carlos Zambrano

Leonard Zamora Cano

Alexandra Zeolla

Tiffany Zheng

Daniel Zivan

Silvia Zivan