Monroe-Woodbury High School Class of 2026

Sebastian Abrego
Angel Abreu
Miguel Adorno
Nicholas Agius
Janeiris Aguilar Brito
Brandon Aguilar
America Aguirre Hernandez
Chloe Ahorrio
Aiden Airo
Joshua Ajuech
Jenna Alifano
Nicholas Almeida
Enmanuel Almonte
Benicio Alonzo
Lance Altagracia
Jason Altman
Aylin Alvarado Sorto
Melvin Alvarado
Aracelis Alvelo
Natalie Amador
Jace Aponte
Christiane Armstrong
Lee Arroyo
Daniel Askenazy
Kalin Aubry-Shea
Romina Aviles
Aliana Ayala
Nataliya Baccas
Charlotte Bacsardi
Maximus Bacsardi
Dylan Baisley
Tyler Baisley
Max Bakashvili
Steven Baltierra Santiago
Luca Banek
Joshua Barbanel
Sammy Barreto Rubio
Amanda Barry
Lucas Beers
Ryan Behringer
Alana Bencosme
Steve Benitez
Damion Bennett
Nicholas Bennis
Lily Benza
Anna Berzina
Nelson Betancourt
Chloe Bevacqua
Natalie Bezdicek
Hiral Bhagudia
Rikayla Bingham
Jeffri Blazquez
Valery Bonilla Avila
Elijah Borges
Noah Brito
Gavin Brophy
Jolie Broussard
Aryanna Brown
Claudine Brown
Nicholas Bruno
Jacob Bujno
Brandon Burch
James Burts III
Aiden Butler
Sol Cabassa
Eliana Calone
Jillian Calub
Caroline Calvey
Antelmo Camargo
Valerie Campbell
Yvonnemae Campbell
Ella Cantelmo
Troy Capen
Eric Caraballo
Chloe Cardona
Emily Carlo
Chase Cassidy
Abner Castillo Munoz
Neptaly Castro
Gavin Catherwood
Bianka Cedeno Solano
Juan Celi Zambrano
Diego Centeno Quispe
Rihanna Chambers
Gwendolyn Chang
Lia Chapman
Purab Charka
Samantha Charleston
Anthony Chen
Ava Cherian
Ella Cherian
Nehan Chetiyaar
Harnoor Chilana
Gabriella Cielemecki
Jacob Ciriello
Emeline Clark
Nia Clay
Jillian Clayton
Kellie Cleary
London Collado
Brady Colligan
Angel Conde
Michael Conjura
Tristan Conklin
Olivia Cooper
Josiah Cordova
Yahel Cortes
Vincent Costello
Katharine Cox
Jake Cremona
Delia Crespo Martinez
Julie Crespo Reyes
Yaheli Cruz
Weston Cupak
Maximilian Cynar
Valerie Davelman
Julissa De los Santos
Emma De Mers
Giovanni DeGiglio
Arianna DeJesus
Isaiah DeJesus
Simon Del Rio
Savanna Dezio
Sienna Dezio
Dinesh Diaram
Keira Diaz Rivas
Hailey Diaz
Marvin Diaz
Gian DiFranza
Mason Diltz
Jayson DiMaggio
Maya Dixon
Adams Dominguez
Hansel Dominguez
Ryan Dove
Anna Dovgan
Tyler Downes
Luis Duarte Caceres
Jayson Echeverria Figueroa
Ifechukwu Egwuonwu
Ethan Einav
Sydney Elins
Ashly Escarcega
Dylan Escobar
Victoria Esposito
Sofia Estrella
Milad Etesami
Valencia Exantus
Vanessa Fairfax
Landon Fantasia
Abdallah Farooqui
Jessica Faul
Mario Fayez Aziz
Dorriann Fede
Sienna Feeley
Sarah Feliz
Ryan Fernandez
Giana Ferrara
Gianna Ferraro
Madison Fileen
Nicholas Filonow
Aleesia Fini
Robert Fischer
Amani Fish
Theo Fisher
Josue Flores Velasquez
Ariana Flores
Peter Flores
Dominick Formisano
Miah Laima Fortune
Jayden Foster
Averie Francis
Jevon Francis
Carson Fred
Benjamin Friedman
Jaime Alberto Fuentes Mazariegos
Aveline Gaines
Maria Galeas Henriquez
Daniel Galetovic
Brian Galvez
William Garcia Zuleta
Edwin Garcia
Bryan Gee
John Gennaro
Edainah Germain
Kenneth Giacomazza
Kayla Gibbons
Chelsea Gibbs
Yasleny Gil
Gehrig Gillette
Sean Gilligan
Donita Gjonbalaj
Danielle Gold
Payton Gold
Shane Golio
Daniela Gomez Alvarado
Wilmer Gomez Sanchez
Angel Gomez
Christian Gomez
Brandon Gonzalez
Guiller Gonzalez
Kimberly Gonzalez
Martha Gonzalez
Joshua Gorlin
Roland Graham
Dylan Guillermo
Julia Guinto
Gabriela Gutama Pillacela
Thomas Gutierrez
Brianna Guzman
Eduardo Guzman
Cameryn Haberlin
Lindsay Hairston
Joseph Han
John-Paul Hanna
Emily Hashim
Michael Hauser Jr
Emma Hayes
Denaysha Haynes
Timothy Headley
Shawn Helbig
Mikayla Hendrien
Kaleb Hendrix
Brian Henriquez
Jennifer Hernandez Vega
Angelina Hernandez
Isabella Hernandez
Mason Hernandez
Melvin Hernandez
Paulina Herrera
Amaya Hogans
Dillon Huang
Arianna Huerta
Makenzie Hughes
Brendan Hynes
Kimberly Ibanez Flores
Yasmin Ihdina
Mariah Incledon
Gianna Ingrassia
Joshua Irabor
Nicholas Ishak
Elijah Jackson
Jayden Jean-Louis
Julius Jeanty
Pravin Jegan
Amy Jimenez Velazquez
Cristal Jimenez
Sowa Joarder
Cassinique Johnson
Evelyn Johnston
Jewel Johnston
Kayah Joseph
Francesca Julmiste
Breanna Junious
Anastasiya Kadomtseva-Sobczak
Ronak Kakar
Hailey Kalmus
Ireland Kavanagh
Keira Kerr
Samantha Key
Samya Khan
Mary Louise Kimeng
Lila King
Marcin Kluz
Amir Knight
Riley Konior
Samantha Koranteng
Luca Kordzakhia
Martin Kovachev
Sofia Kurta
Ki Min Kwon
Gabriela Lai
Cristian Lainez Garcia
Neela Lamm
Tyler Landusky
Allison Lappetito
Kaitlyn Larkin
Josh Lee
Kanggun Lee
Tyler Lee
Brianna Leoce
Isabella Leon
Joshua Leon
Savannah Leon
Elizabeth Levine
Yamileth Lezama Tenorio
Ryan Liang
Jayden Llanos
Michael Llanos
Amy Loja
Sydney Loomis
Jayden Lopez
Roxanna Lopez-Galicia
Sairha Lormil
Darlnaelle Louis Charles
Jorge Luna Ruiz
Joshua Lundi
Isabella Lynch
Michael Angelo Madueno
Madison Magazino
Kylie Mahoney-Abrignani
Efthalia Maikisch
Angel Maldonado
Joseph Maldonado
Anya Malhotra
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Ousmane Mampassi
James Marin
Joey Marseille
Carlos Martinez Espinal
Daniella Martinez
Jennifer Martinez
Idania Martinez-Estrada
Diego Martinez-Valle
Olivia Masiello
Joseph Matise
Adriana Matos
Madelyn McCleary
Trayvon McGraw
Christie McNeill
Louis Meade
Leander Medina
Jaden Medrano
Daria Medvedeva
Ekaterina Medvedeva
Shenny Mejia Campos
Raymond Menicucci
Shaila Merino
Marcello Messina
Davit Mezvrishvili
Konstantine Mezvrishvili
Thomas Milem
Josiah Miles
Destinie Miller
Pharlens Millien
Stephen Mills
Janis Miola
Madison Mohammed
Anthony Molina Buonaiuto
Samuel Molina Mateus
Natalia Molina
Aidan Moment
Brooke Monahan
Paige Monahan
Charlie Morales
Reyanna Morales
Tyler Morales
Elena Motta
Brina Muller
Goravpreet Multani
Armando Munoz
Richard Munzelle
Casey Murray
Tyler Murray
Klodian Narkaj
Shayla Nava
Karen Negrete-Pareja
Gabriela Negrete-Zamudio
William Nicoll
Evan Nunez-Rozario
Logan Nygren
Emily O’Brien
Jaclyn O’Brien
Gaellyn O’Reilly
Jesse Ogbuehi
Abby Ohren
Patience Ojiaku
Jackson Oliva
Acire Olivo
Alyssa Orellana
Marco Ortega
Lucas Ortiz
Nicole Ottavio
Milani Pagan
Peter Palomino-Salas
Jack Pannell
Kristina Pantazopoulos
Vladimer Papuashvili
Kayla Patino
Lukas Patterson
Anya Paul
Samantha Pavia
Lisbeth Paz Castillo
Brianna Pedersen
Giuliana Pennolino
Sailyn Perez Coll
Melanie Perez
Anand Persaud
Brandon Pillion
Kyla Piper
Angela Pirraglia
Yuliena Pita Gonzalez
Angelina Plazza
Avelina Plazza
Evan Pollack
Adrianna Portilla
Sam Portney
Maxwell Post
Kayla Postolowski
Olivia Poweska
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Justin Puga
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Brenna Quinn
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Isabella Ramos-De La Cruz
Matthew Raymond Lowe
Ammar Razak
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Jordan Resty
Jonathan Rhone
Ava Rice
Danika Riley
Laura Rincon Vargas
America Rios Rosas
Diana Rivas
Nicole Rivera Laverde
Jacob Rivera
Julissa Rivera
Miranda Rivera
Logan Roche
Luis Rodas Paz
Rudy Rodriguez Fray
Joanna Rodriguez Leon
Ronaldo Rodriguez Perez
Aeris Rodriguez
Xitlaly Rodriguez
Yazlyne Rodriguez
Emily Rojas
Bryan Roldan Roldan
John Romero
Jesus Romero-Hernandez
Maximus Rosado
Adrian Rosario
Andrew Rosas Flores
Mendy Ross
Zachary Rowen-Delson
Emily Roy
Belanna Rubanovich
Laura Rubinstein
Javasio Ruiz Jr.
Alexandra Ruiz
Emilie Rukaj
Devon Ryan
Oskar Sacilowski
Dylan Sailer
Derfrey Saint-Preux
Kamal Salaudeen
Ali Salha
Jacob Lex Miguel Salimbangon
Alex Sanchez Sanchez
D’Lauren Sancho-Lopez
Jorge Sandoval
Ian Santiago
Ava Santopietro
Jelissa Santos
Jocelyn Sarabia Hernandez
Pierre Sawers
Alicia Scali
Gabriella Schaeffer
Steven Schmidt
Samantha Schubert
Daniel Schwarz
Nicholas Scotto
Skylar Shaw
Connor Sheehan
Lincoln Sierra
Sophia Signore
Jacqueline Sikoryak
Lucy Silber
Ianna Sim
Matthew Sim
Paige Sinatra
Indervir Singh
Riley Sisco
Nicole Skokos
Jaida Smatt
Daniel Solano
Sophia Solcany
Kenny Sorto Sanchez
Alexander Sosa
Jamilyn Spiers
Andrew Stoker
Tristan Stroud
Kevin Sullivan
Chelsea Surpris
Daniel Tamburi
Molly Tamweber
Luka Tatanashvili
Aaron Taveras
Jermaine Taylor
Brandon Terrero
Riley-Ann Teye-Mensah
Meera Tijo
Sean Tobin
Dorian Tomaras
Lorraine Toribio Rodriguez
Betsy Torres Fidel
Amado Torres
Anthony Torres
Daniel Torres
Jaylene Torres
Tyler Torres
Anthony Toxqui Lopez
Melany Tracey
Rachel Uchea
Sheikh Uddin
Udosinachi Ugwuekeh
Anthony Valle
Lucca Vanderhorst
Claire Varcadipane
Evangeline Vargas
Emma Vasquez
Jorge Vazquez Jr.
Matthew Vazquez-Garita
Edwin Verdejo Hernandez
Angela Vicuna
Brittanny Villacis Munoz
Matthew Villanueva
Maximos Villanueva
Daniel Villaprado
Mia Waldner
Kevin Watson
Clifford Weeks III
Max Weeks
Ariyana West
Sean White
Katelyn Whitmore
Jolie Williams
Riyah Williams
Sean Williams
Ayanna Wilson
Sylvia Witkowski
Veronica Wolnicki
Lily Wolownik
Justice Worthington
Kane Xelhuantzi Damian
Adam Yastion
Rachel Yoon
Mikail Zaki
Carlos Zambrano
Leonard Zamora Cano
Alexandra Zeolla
Tiffany Zheng
Daniel Zivan
Silvia Zivan