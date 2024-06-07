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CNA Week recognition at Valley View

Goshen /
| 07 Jun 2024 | 01:56

    Valley View will be celebrating National Certified Nursing Assistants Week from June 13 to June 19. Valley View is so proud of all our CNAs who consistently treat our residents with outstanding care, compassion, and dignity.

    Thanks to all these CNAs working at Valley View:

    Yolanda Abadia

    Vanessa Andre

    Kelly Ann Astudillo

    Ashley Auerbach

    Brittany Bailey

    Catherine Banks

    Christina Barber

    Zenaida Barriento

    Racquel Bennett

    Laurie Berke

    Suzanne Bertholf-Rowe

    Kathleen Brady

    Yesenia Brathwaite

    Diane Brown

    Melissa Bruno

    Darla Brutus

    Luz Cabling

    Camryn Capozzi

    Michelle Carlyon

    Rose Casimir

    Marie Rose Celestin

    Hannah Chong

    Emiflor Christophe

    Tatiana Clark

    Monique Clarke

    Tania Cortes

    Victoria Dastine

    Debra Davis

    Lanie DaleVega

    Harry Dominque

    Louise Enelus

    Mary Esposito

    Catherine Fairweather

    Myriele Gabriel-Aristhene

    Bryonna Garofalo Ubides

    Elizabeth Geigel

    Kristen Geoghegan

    Kenneth Gonzalez-Cortes

    Justin Green

    Donna Hamilton

    Laurel Hansen

    Tina Harris (Cox)

    Aracelis Hernandez-Rojas

    Kimberly Horenstein

    Elyse Hunter

    Deborah lgwe-Onwuka

    Jacqueline James

    Chantal Jean

    Mary Jennings

    Finda Kawie

    Regan Kelly

    Lisa Kennedy

    Amanda Kruseck

    Wenda Kubiak

    Lisa Kwartler

    Lola Latty

    Thananya Lee

    Christi Leonardi

    Sarah Lopez

    Sarah Lyons

    Darla Mann

    Jocelyne Marseille

    Rita Martinez

    Marie Mathelier

    Judith Medilien

    lrmaris Mercado-Rodriguez

    Jennifer Mikulski

    Maggie Miller

    Patricia Miranda

    Yveline Moise

    Haydee Morales

    Erin Moran

    Kim Marie Morrell

    Veronica Muniz

    Dorothy Muntz

    Misty Navarro

    Verrandie Nelson

    Belinda Newkirk

    Olusheun (Cynthia) Oladipo

    Susan Ortiz

    Ami Osorio

    Marjorie Paul

    Marlene Pawlak

    Camille Perez

    Chantala Perry

    Martine Pierre

    Tanesha Plunkett

    Samantha Popowitz

    Juliet Richards

    Jane Richardson

    Calleen Robinson

    Jessica Robinson

    Rudee Robotham

    Angelica Rodriguez

    Lillian Rosado

    Sharon Rupport

    Hilda Sackey

    Silvia Sanchez

    Michele Sierra

    Kathleen Slockbower

    Christine Smith

    Kelly Smith

    Montana Stephenson

    Pauline Strachan

    Amanda Teller

    Dylan Thomas

    Manual Torres

    Rissa Torres

    Roseleine Toussaint

    Maria Joan Trimboli

    Robin Vandeweert

    Cassandra Vandunk

    Leny Varano

    Sybil Vassell Hinds

    Veronica Vilchez Carnero

    Natasha Wallace

    Janeita Wallace Searchwell

    Sarah Westford

    Marlene Williams

    Sarah Williams

    Taneisha Williams

    Geralynn Winkeleer

    Hirut Yirdaw

    Sarah Young

    Valley View

    Goshen