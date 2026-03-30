Monroe Fire District

Emergency Calls Incident Summary for March 15 to March 21

| 30 Mar 2026 | 08:16
    Monroe Fire District

Date Time Type Location

March 15 1:44 p.m. Automatic Alarm High Street

March 15 11:13 p.m. Motor Vehicle Accident – Rollover Lakes Road

March 16 12:27 a.m. Carbon Monoxide Alarm Renies Road

March 17 12:41 a.m. Wires Down and Burning State Route 17M

Mar 17 12:47 a.m. Wires Down – Electrical Hazard Spring Street

March 17 6:15 a.m. Pole Snapped – Wires Down Kennedy Lane

March 17 10:06 a.m. Wires Down and Burning Lakes Road

March 17 10:11 a.m. Brush Fire Lakes Road

March 17 5:57 p.m. Motor Vehicle Accident Schunnemunk Road

March 18 6:36 a.m. Motor Vehicle Accident State Route 17 East

March 18 7:19 p.m. Structure Fire Spring Street

March 19 4:58 p.m. Mutual Aid – Gas Leak South Blooming Grove