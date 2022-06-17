SUNY Orange Dean’s List for Spring 2022

Arden: Maggie Knybel
Central Valley: Myles August, Antonio C. Gonzalez, Tyler D. Miller
Chester: Alicia C. Abbate, Ekhine Avalos Colin, Emma E. Boardman, Dylan M. Dwyer, Christopher Flynn Jr., Zuria C. Freeman, Ravindren J. Krishnamoorthy, Anthony S. Lukan, Brittney A. Mardale, Karen McLaughlin, Megan A. Monteiro, Timothy D. Mulford, Carlos A. Naranjo, Carlos J. Perez, III, Michael T. Pungello, Amanda L. Roland, Zachary Silverman, Matthew Toro
Florida: Diana Caro, Deonesse A. Casino, Michael T. DiRenzo, Katelyn J. Finnerty, Alexander Q. Holterman, Amanda N. LaFratta, Felissa Lulkin, Charles St. Aubin Perrin, Aidan G. Vidal, Alyssa M. Viggiani
Goshen: Loraine T. Aldave, Alec J. Bauer, Anthony J. Bonizzi, Joseph A. Castellanos, Anjelina A. Davila, Liam Degan, Mollie Doran, Selina M. Dziewic, Michael R. Griffin, Ryan Gurda, Liam P. Holmes, Panayiotis C. Kadas, Ryosuke Kameyama, Noah R. LaBarge, Isabella M. Leva, Maya A. Litvinova, Raquel Martinez, Grace C. Millett, Anna T. O’Banion, Kevin O’Brien-Bruno, Kevin S. Palma, Jonah P. Pawelski, Ryan J. Primus, Mohammed O. Saleh, Aidan D. Smyth
Greenwood Lake: Mariah P. Dulgerian, Sameer El-Rifai, Reilly Gillen, Brittany M. Mazzi, Angelina Olsen, Tristan D. O’Regan, Jenny A. Ott, Victoria Y. Tomaszewski
Harriman: Adetayo O. Adekunle, Alexis M. Beaner, Patricia C. Crawford, Austin MacNamara, Jessica R. Rivera, Cindy Zapata
Highland Mills: Kailey M. Gavin, Ruel L. Huffstead Jr., Justin C. Lappin, Kira J. Pedicini, Jaimie M. White
Monroe: Jade J. Andrew, Olivia J. Assade, Mario D. Aviles, Devin Benavides, Jared R. Butler, Jacob A. Colon, Lissette A. Conklin, Clarissa K. Cruz, Brendan P. Cunniffe, Arun Dangal, Samantha L. Ferrari, Scott L. Glover, Dawn A. Grover, Lynsey Grover, David A. Hayes, Nazary J. Hernandez, Allyson M. Holguin-Vargas, Allison Y. Jimenez Rijo, Simcha Klein, Hannah R. Lugo, Brooke M. Quick Small, Daniel T. Quinones, Jasmine A. Rivera, Danielle E. Rizzuto, Natalia N. Romero, Brendan P. Simoskevich, Emily F. Smyth, Franky Soto Jr., Christine E. Staley, Samuel G. Turner, Joanna L. Wojtkielewicz
Pine Island: Gregory W. Sachno
Rock Tavern: Angelo J. Feola, Conor Rigoli, Toni L. Tudor
Salisbury Mills: Jahkima Davis
Sugar Loaf: Chloe M. Jamieson
Warwick: Ava L. Al-Sawah, Sara Baxer, Nicholas Caban, Franklin C. Cervone Richards, Jennifer Flood, Maxwell T. Hranitz, Nicholas B. Jackson, Doreen M. Kirschke, Patrick R. Lien, Hannah D. Machingo, Griffin McCarthy, Benjamin M. McFarland, Amanda M. Miller, Caitlin Montgomery, Nicole Y. Murroni, Sarah E. Myruski, Amelia L. Pizza, Victoria R. Ruffo, Nathalia M. Santana Hidalgo, Emma I. Schuller, Lauren H. Scott, Brianna L. Turk, Angela K. Vogt, Kristina M. Vulichs
PENNSYLVANIA
Dingmans Ferry: Joan E. Tuzzolo
Hawley: Jerome J. Plaza VI, Victoria-Lynn M. Plaza
Milford: Martyna A. Brzeska, Shaheena Diba
Shohola: Amy L. Hollenbeck