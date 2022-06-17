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SUNY Orange Dean’s List for Spring 2022

Goshen. Honorees from the Warwick, Monroe and Goshen areas are gathered in the list below.

| 17 Jun 2022 | 01:12
    SUNY Orange Dean’s List for Spring 2022

Arden: Maggie Knybel

Central Valley: Myles August, Antonio C. Gonzalez, Tyler D. Miller

Chester: Alicia C. Abbate, Ekhine Avalos Colin, Emma E. Boardman, Dylan M. Dwyer, Christopher Flynn Jr., Zuria C. Freeman, Ravindren J. Krishnamoorthy, Anthony S. Lukan, Brittney A. Mardale, Karen McLaughlin, Megan A. Monteiro, Timothy D. Mulford, Carlos A. Naranjo, Carlos J. Perez, III, Michael T. Pungello, Amanda L. Roland, Zachary Silverman, Matthew Toro

Florida: Diana Caro, Deonesse A. Casino, Michael T. DiRenzo, Katelyn J. Finnerty, Alexander Q. Holterman, Amanda N. LaFratta, Felissa Lulkin, Charles St. Aubin Perrin, Aidan G. Vidal, Alyssa M. Viggiani

Goshen: Loraine T. Aldave, Alec J. Bauer, Anthony J. Bonizzi, Joseph A. Castellanos, Anjelina A. Davila, Liam Degan, Mollie Doran, Selina M. Dziewic, Michael R. Griffin, Ryan Gurda, Liam P. Holmes, Panayiotis C. Kadas, Ryosuke Kameyama, Noah R. LaBarge, Isabella M. Leva, Maya A. Litvinova, Raquel Martinez, Grace C. Millett, Anna T. O’Banion, Kevin O’Brien-Bruno, Kevin S. Palma, Jonah P. Pawelski, Ryan J. Primus, Mohammed O. Saleh, Aidan D. Smyth

Greenwood Lake: Mariah P. Dulgerian, Sameer El-Rifai, Reilly Gillen, Brittany M. Mazzi, Angelina Olsen, Tristan D. O’Regan, Jenny A. Ott, Victoria Y. Tomaszewski

Harriman: Adetayo O. Adekunle, Alexis M. Beaner, Patricia C. Crawford, Austin MacNamara, Jessica R. Rivera, Cindy Zapata

Highland Mills: Kailey M. Gavin, Ruel L. Huffstead Jr., Justin C. Lappin, Kira J. Pedicini, Jaimie M. White

Monroe: Jade J. Andrew, Olivia J. Assade, Mario D. Aviles, Devin Benavides, Jared R. Butler, Jacob A. Colon, Lissette A. Conklin, Clarissa K. Cruz, Brendan P. Cunniffe, Arun Dangal, Samantha L. Ferrari, Scott L. Glover, Dawn A. Grover, Lynsey Grover, David A. Hayes, Nazary J. Hernandez, Allyson M. Holguin-Vargas, Allison Y. Jimenez Rijo, Simcha Klein, Hannah R. Lugo, Brooke M. Quick Small, Daniel T. Quinones, Jasmine A. Rivera, Danielle E. Rizzuto, Natalia N. Romero, Brendan P. Simoskevich, Emily F. Smyth, Franky Soto Jr., Christine E. Staley, Samuel G. Turner, Joanna L. Wojtkielewicz

Pine Island: Gregory W. Sachno

Rock Tavern: Angelo J. Feola, Conor Rigoli, Toni L. Tudor

Salisbury Mills: Jahkima Davis

Sugar Loaf: Chloe M. Jamieson

Warwick: Ava L. Al-Sawah, Sara Baxer, Nicholas Caban, Franklin C. Cervone Richards, Jennifer Flood, Maxwell T. Hranitz, Nicholas B. Jackson, Doreen M. Kirschke, Patrick R. Lien, Hannah D. Machingo, Griffin McCarthy, Benjamin M. McFarland, Amanda M. Miller, Caitlin Montgomery, Nicole Y. Murroni, Sarah E. Myruski, Amelia L. Pizza, Victoria R. Ruffo, Nathalia M. Santana Hidalgo, Emma I. Schuller, Lauren H. Scott, Brianna L. Turk, Angela K. Vogt, Kristina M. Vulichs

PENNSYLVANIA

Dingmans Ferry: Joan E. Tuzzolo

Hawley: Jerome J. Plaza VI, Victoria-Lynn M. Plaza

Milford: Martyna A. Brzeska, Shaheena Diba

Shohola: Amy L. Hollenbeck